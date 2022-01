Balzo in avanti di 10 posizioni per l’Italia, nella classifica dei Paesi presi in esame da Transparency International nell'edizione 2021 dell'Indice di percezione della corruzione.

Il nostro Paese ha ottenuto tre punti in più nel ranking che dà conto della reputazione di 180 Paesi.

Nel dettaglio, l'Italia si attesta al 42esimo posto, con un punteggio di 56, mentre lo scorso anno era 52esima con 56 punti.

Cresce dunque la fiducia internazionale, anche se il nostro Paese è ancora lontano dalla media dell'Unione Europea, che è di 64.

Negli ultimi dieci anni l’Italia è comunque riuscita guadagnare 14 punti.

