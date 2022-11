I pensionati di Talana sono i più poveri d’Ogliastra. I più ricchi risiedono a Tortolì.

I dati, ottenuti con la media della gestione dei dipendenti pubblici e privati, emergono dal report sul bilancio sociale dell’Inps relativo alle pensioni 2022. Dall’indagine condotta dall’Istituto di previdenza sociale arriva la conferma che nella terra dove si vive più a lungo si campa con pensioni da fame.

Lo certifica l’importo medio della pensione di vecchiaia che percepisce un nonnino di Triei. Qui un vecchietto vive con una pensione minima mensile di 779,48 euro. Le pensioni più alte di ex dipendenti pubblici le percepiscono i residenti di Ussassai, dove l’importo medio è di 2.098,48 euro.

A Tortolì una pensione media di un cittadino che ha lavorato una vita nell’ambito privato è di 830,71 euro, importo calcolato tra tutte le categorie pensionistiche. Tornando ai dati di Talana, con la somma tra i due importi medi (2.315,31 euro) si cuce addosso la maglia nera: 612,63 per il privato e 1.702,68 per gli ex statali. Rispetto a Triei, però, le pensioni di vecchiaia di un ex dipendente privato sono più alte di 66,85 euro.

