La Rete Metropolitana di Sassari, La Provincia di Sassari e il Tips-Tavolo istituzioni parti sociali, chiedono un incontro alla nuova presidente della Regione, Alessandra Todde per rilanciare il modello di sviluppo e le strategie dirette a favorire percorsi condivisi di sviluppo integrato locale, di promozione del lavoro e dell’occupazione.

Tematiche contenute nel documento, “Un Patto per lo Sviluppo della Provincia di Sassari”, firmato a Nule il 7 dicembre 2021 dal territorio del Nord Ovest, in tutte le sue articolazioni sociali e istituzionali.

Per il presidente della Rete, Mario Conoci, l’amministratore della Provincia, Pietro Fois e il coordinatore del Tips, Pier Luigi Ledda, «si tratta di temi che attengono a questioni strategiche non più rinviabili a partire da Sanità, Trasporti, Energia, Industria e Sviluppo delle aree interne e che richiedono di aprire con urgenza un confronto con la Regione Sardegna e il Governo nazionale al fine di individuare, anche per questo territorio, soluzioni, urgenti e stabili, che consentano di riprendere a progettare e, soprattutto, a realizzare».

Il Nord Ovest della Sardegna soffre di una emarginazione economica e sociale: i divari tra i diversi territori dell’isola crescono sempre più, ogni investimento è fermo, la povertà cresce, le imprese chiudono. «E’ da anni che sosteniamo che occorre intervenire, in modo forte, marcato e risolutivo, per cambiare lo stato delle cose, per invertire le tendenze in atto, per offrire una prospettiva e una speranza anche alle nostre comunità. Serve una svolta nelle politiche, a partire da quelle per lo sviluppo e per il lavoro».

Tanti i settori economici che darebbero un contributo per attivare un circuito virtuoso di crescita, con creazione di valore aggiunto e occupazione. «Proposte e disponibilità sulle quali non abbiamo riscontrato un concreto interesse da parte della Giunta Solinas – aggiungono - nonostante nella scorsa primavera come TIPS, Rete Metropolitana, Provincia e i sindaci del territorio abbiamo realizzato un percorso di mobilitazione volto a ottenere un confronto con il Governo regionale e nazionale per promuovere la realizzazione del modello di sviluppo contenuto nel “Patto per lo Sviluppo della Provincia di Sassari” e la soluzione di “una lista di priorità finanziate ma ancora incompiute”».

