Sono gli agriturismi le mete più apprezzate, anche nell’Isola, per le festività pasquali e i lunghi ponti delle prossime settimane. Pasquetta è già sold out quasi ovunque, seguita a ruota da Pasqua, con prenotazioni da quasi tutto esaurito per pranzi e attività all’aria aperta. Resta qualche possibilità per i pernottamenti, ma il trend è in forte crescita.

Secondo un rilevamento di Coldiretti/Terranostra Campagna Amica, a scegliere gli agriturismi solo famiglie sarde, ma anche turisti. Accanto al buon cibo e all’accoglienza, cresce poi l’interesse per le attività nei cammini rurali: a livello nazionale, si stima che oltre 300mila persone parteciperanno durante le festività a passeggiate, pedalate o itinerari a cavallo.

«L’agriturismo si conferma non solo una scelta di relax e gusto, ma anche un’esperienza culturale e sensoriale completa – sottolinea Simone Ciferni, presidente di Terranostra Sardegna – le nostre strutture rappresentano un presidio fondamentale per il sistema turistico dei territori, anche quelli dell’interno dell’isola che, sebbene meno noti rispetto al turismo estivo e balneare, stanno conquistando sempre più visitatori. Questo ci dà ancora più forza per continuare a investire su qualità e autenticità».

Un ruolo fondamentale lo giocano l’evoluzione dell’offerta e la professionalizzazione degli operatori, come sottolinea Mari Gina Ledda, coordinatrice di Coldiretti Terranostra Campagna Amica: «Gli agriturismo stanno diventando sempre più luoghi dove si vive un’esperienza unica e autentica. I nostri cuochi contadini, grazie alla formazione continua promossa da Coldiretti, riescono a proporre piatti della tradizione in chiave innovativa, mantenendo intatti i sapori e i valori della cucina sarda. L’accoglienza, la narrazione dei territori e la valorizzazione delle stagionalità completano un’offerta integrata sempre più apprezzata».

I CIBI DELLA TRADIZIONE – Cresce l’interesse dei visitatori per la cucina tradizionale sarda, simbolo di identità e cultura. La richiesta è in aumento da parte di chi vuole sperimentare e vivere le abitudini legate al territorio, anche attraverso il cibo. A farla da padrone sono i grandi classici delle feste: l’agnello Igp, il maialetto e il capretto, cucinati secondo le diverse tradizioni locali. Ampio spazio agli antipasti a base di formaggi e salumi del territorio, verdure di stagione, paste tipiche e dolci della tradizione. Immancabili i vini locali e le birre artigianali, che arricchiscono una proposta gastronomica sempre più variegata e legata alle produzioni di filiera corta. Le prenotazioni – per mangiare e per pernottare – sono in continuo aumento anche oltre le festività pasquali, con dati in crescita fino a tutto maggio.

I DATI – ll trend positivo della Sardegna riflette l’andamento nazionale: secondo Coldiretti/Terranostra Campagna Amica, si registrano oltre 1,6 milioni di presenze complessive in agriturismo – tra pernottamenti, pranzi e visite giornaliere – con una crescita di quasi +10% rispetto allo scorso anno. E secondo il rilevamento Coldiretti/Ixè, saranno 18,5 milioni gli italiani che tra Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio trascorreranno almeno una notte fuori casa. La durata media delle vacanze sarà di cinque giorni: il 52% si limiterà a tre giorni, il 33% starà fuori fino a una settimana, il 10% prolungherà a dieci giorni, e una quota residua andrà oltre.

(Unioneonline/v.l.)

