Centinaia di milioni di euro destinati ai parchi eolici nel mare di Sardegna. E’ quanto prevedono gli emendamenti dei gruppi Lega-Psd'Az e Fi-Udc al dl Fondone. E il Pd insorge.

Firmati dai senatori di Lega-Psd'Az Elena Testor, Antonella Faggi, Roberta Ferrero, Paolo Tosato e Dario Damiani di Fi-Udc, gli emendamenti prevedono lo stanziamento di 100 milioni di euro nel 2022 e 300 annui dal 2023 al 2026 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW.

Secondo la presidente della commissione Lavoro alla Camera Romina Mura "si tratta di un'operazione compiuta sopra la testa dei nostri concittadini e alla faccia della nostra Autonomia".

"La proposta di modifica al dl – si chiede – è stata condivisa con il presidente della Regione Christian Solinas? E gli esponenti sardi che siedono al Governo sono al corrente di questa iniziativa?".

"E' chiaramente un'opera che, qualora venisse realizzata, andrebbe a impattare tantissimo sul territorio sardo", sostiene il consigliere regionale dem Valter Piscedda.

"In Aula nessuno di noi ne era al corrente e molti parlamentari isolani a Roma ne erano all'oscuro – denuncia –. Il presidente Solinas è a conoscenza di questo ennesimo assalto alle coste della Sardegna, che porta la firma di esponenti del suo gruppo parlamentare di riferimento? E se ne è a conoscenza lo condivide? Sono tutte domande - chiarisce Piscedda - che necessitano di una risposta urgente".

IL DL SEMPLIFICAZIONI – Proprio sull’eolico intanto il decreto semplificazioni, varato venerdì scorso, prevede che la Sardegna venga di fatto "commissariata" sul versante delle energie rinnovabili.

Nel decreto è scritto esplicitamente che “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola”. La regione, dunque, viene totalmente esclusa dal provvedimento.

Il decreto, ora alla firma del Capo dello Stato, dovrà superare il vaglio di legittimità costituzionale: il parlamento avrà 60 giorni per convertirlo.

(Unioneonline/D)

