Maria Gabriella Coda, 28 anni, originaria di Palau, è diventata una Master Sommelier: ha infatti conseguito il diploma di alta specializzazione Alma Ais.

Si tratta di una sorta di dottorato di ricerca che viene attribuito al termine del percorso di studi della scuola internazionale della cucina italiana fondata da Gualtiero Marchesi.

Il percorso dell’esperta sommelier sarda è iniziato diversi anni fa con l’iscrizione all’Ais Gallura, il conseguimento dei tre livelli di specializzazione e il titolo di sommelier.

Poi Coda ha girato l’Europa per poi tornare in Italia e decidere di studiare ancora per raggiungere il livello più alto di preparazione, quello del Master Sommelier. Per acquisirlo occorre avere una conoscenza approfondita delle regioni vinicole, delle varietà del vino, della produzione e delle norme riguardanti il mondo del vino. Una cultura tale da consentire all’esperto di identificare l'annata, la varietà e la denominazione del vino anche da bendato.

Dopo un anno di studi a Colorno (Parma), 500 ore di lezioni, uscite didattiche, uno stage in un ristorante stellato e l’esposizione della tesi sulle conseguenze dei cambiamenti climatici nella viticoltura, è rientrata nella sua Sardegna con il riconoscimento che spera possa segnare la sua carriera professionale. Chi raggiunge questo livello ha investito, in media, un minimo di 10mila ore di studio della teoria e di esperienze dirette nella degustazione e nel servizio di vini e di altri alcolici.

(Unioneonline/F)

