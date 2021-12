Ozon – la piattaforma di e-commerce da molti ribattezzata l'"Amazon della Russia" – sbarcherà in Italia il prossimo anno.

Il nostro Paese rappresenta infatti una "destinazione chiave" per la società, pronta a fare affari con le aziende del made in Italy.

"Sono 85 milioni le persone al mese visitano la nostra app e il nostro sito web. Sono persone che spendono in Russia con Ozon, e abbiamo 21 milioni di clienti che hanno realizzato almeno un acquisto nell'ultimo anno. Si tratta di un pubblico immenso, e ovviamente ci sono tante persone interessate ad acquistare brand italiani. Questo è il motivo per cui il prossimo anno pianifichiamo di lanciare le nostre operazioni in Italia", ha annunciato l’amministratore delegato Alexander Shulgin.

"Le società italiane potranno inserire i loro prodotti sulla nostra piattaforma e noi forniremo opzioni di logistica per le spedizioni in Russia e ritorno: anche i marchi russi potranno vendere i loro prodotti in Italia", ha spiegato il Ceo.

"La compagnia si sta espandendo molto velocemente, per quest'anno ci aspettiamo un dato di crescita del 120%. E con questo tasso, ci aspettiamo che la crescita continui più avanti. Il mercato al dettaglio della Russia è piuttosto grande, circa 500 miliardi di dollari, e la penetrazione dell'e-commerce è circa il 10%. Cresce ogni anno e si prevede che raggiunga il 15-16% in quattro anni da ora. Il mercato cresce velocemente e noi cresciamo più velocemente di lui", ha aggiunto ancora Shulgin, parlando delle prospettive future della società.

Per i prodotti italiani "c'è un grosso mercato" in Russia e "potrebbe essere interessante per le compagnie italiane crescere" nel Paese, ha concluso.

Il piano è di lanciare in Italia la piattaforma – seconda piattaforma online della Russia per numero di vendite – entro i primi sei mesi del 2022.

Ozon – quotata alla Borsa di New York – ospita già prodotti di aziende cinesi, turche, israeliane, statunitensi e coreane.

(Unioneonline/F)

