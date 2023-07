Giovani sempre più protagonisti nel mondo dell’agricoltura e non solo.

Coldiretti Giovani Impresa Oristano ha un nuovo delegato. L’assemblea provinciale del Movimento Giovani Coldiretti ha eletto all’unanimità Laura Cocco di Cuglieri. Designati anche i vice delegati, Maria Chiara Massa di Morgongiori e Alberto Di Felice di Bauladu.

Cocco, 28 anni, è laureata in giurisprudenza con una specializzazione in operatore giuridico di impresa e collabora come responsabile marketing nella attività di famiglia, l’azienda olearia Peddio di Cuglieri. Rappresenta anche i giovani sardi di Coldiretti a Bruxelles, nella Commissione Europea nei settori Olivicolo e Biologico.

«Sono felice e onorata della fiducia che viene riposta in me – afferma dopo l’elezione Laura Cocco – confido, insieme al gruppo di giovani del Consiglio e all’ausilio di tutti i giovani di Oristano, di affrontare al meglio le sfide, le difficoltà e opportunità future in agricoltura - aggiunge - è l’unico settore produttivo economico che la Sardegna da sempre annovera, va difeso, tutelato e migliorato».

A completare il comitato di Giovani Impresa Oristano sono stati eletti altri due giovani: Daniele Pinna di Simaxis e Manuel Ardu di Gonnostramatza. Emanuele Spanò, direttore Coldiretti Oristano: «L’attenzione della nostra associazione verso le giovani generazioni è centrale. Rappresentano il divenire della nostra agricoltura e zootecnia. Per le sfide future occorrono imprenditori agricoli sempre più qualificati e attivi - continua - aperti alle innovazioni e al confronto, in uno scenario isolano, nazionale e internazionale in fase di rapido mutamento».

