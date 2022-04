Oltre 9 milioni di italiani, per la precisione 9.298.000, in viaggio per il ponte del 25 aprile, nonostante il maltempo previsto. Il dato emerge da un’indagine di Federalberghi secondo cui il 91,7% resterà in Italia, il restante 8,3% andrà all’estero.

Per chi resta in Italia le mete preferite sono le località d’arta (31%), seguono mare al 22,6% e montagna al 19,8%. All’estero vincono le grandi capitali europee al 67,3%, segue il mare al 16,4%.

L’alloggio preferito è l'albergo (34,1%), seguono case di parenti e amici (22,5%), b&b al 15,9% e case di proprietà al 12,4%.

Un giro d’affari da 4,33 miliardi e una spesa pro capite da 466 euro: chi resta in Italia spenderà in media 433 euro, chi va all’estero 741.

La motivazione principale della vacanza è il riposo e il relax (59,5%) seguito dal divertimento al 33,7%. Il 13,4% degli italiani approfitterà dell’occasione per visitare mostre, musei e fiere, altri motivi che orientano la scelta sono la scoperta di posti nuovi per il 10% e l’abitudine per il 9,8%.

Le attività principali? Passeggiate (33,7%), escursioni e gite (30,1%), visita a monumenti (22,7%) e a musei o mostre (20,2%).

Tra gli intervistati che non andranno in vacanza, il 39,9% ha rivelato di non partire per motivi economici; il 33,1% perché intende organizzare un viaggio in altro periodo ed un altro 24,8% per motivi familiari.

(Unioneonline/L)

