Si è costituito il Comitato promotore del costituendo Distretto agroalimentare di Qualità, denominato "Olivarios", a cui hanno aderito olivicoltori, frantoi e imbottigliatori dell’Isola.

Lo ha annunciato il coordinatore del Comitato Tore Piana in qualità della capofila "Filiera Olivicola Sarda", operativa in tutto il territorio regionale.

Lo scopo del Distretto agroalimentare è quello di far comprendere alla filiera che il sistema olivicolo sardo deve cooperare per affrontare le sfide del futuro e competere con il sistema globale del mercato attraverso azioni di promozione di metodi di produzione a basso impatto ambientale, implementazione di sistemi di rintracciabilità di filiera e introdurre disciplinari di produzione, azioni volte alla conoscenza dell'olio Evo sardo e all'educazione, promozione del recupero degli oliveti abbandonati come strumento di crescita sociale e nuova imprenditorialità in quelle comunità a rischio di spopolamento, sviluppo di prodotti e processi innovativi per valorizzare ulteriormente le produzioni olivicole.

“Il comparto olivicolo-oleario in Sardegna rappresenta un fondamentale segmento dell'agricoltura e dell'agroindustria alimentare che deve essere sempre più preso in considerazione", ha dichiarato Tore Piana.

Diverse le riunioni del Comitato in programma nei prossimi giorni: venerdì 8 ottobre a Oliena, martedì 12 ottobre a Sorso, mercoledì 13 ottobre ad Alghero, martedì 19 ottobre a Siniscola, venerdì 22 ottobre a Dolianova, martedì 26 ottobre a Lanusei, venerdì 29 ottobre a Olbia e venerdì 5 novembre a Seneghe.

(Unioneonline/F)

