Nuovi voli Volotea da Olbia.

Dal 21 aprile 2023 prenderà il via la nuova tratta verso Lille e dal 26 maggio 2023 sarà possibile decollare alla volta di Barcellona; a partire dal prossimo 27 maggio, inoltre, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere anche lo scalo di Firenze.

Il collegamento per Lille avrà 1 frequenza a settimana, ogni venerdì, e prevede un’offerta complessiva di più di 9.100 posti, pari a 58 voli. Per Barcellona è prevista una frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Si potrà decollare infine alla volta di Firenze 5 volte alla settimana - ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica -, con un’offerta totale di oltre 31.500 posti e 202 voli.

Salgono così a 20 le rotte del vettore da e per lo scalo olbiese, 13 in Italia (Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Verona e Firenze - Novità 2023) e 7 all’estero, in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Nantes, Strasburgo, Lille - Novità 2023) e Spagna (Barcellona - Novità 2023), attestando Volotea come la seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dall’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

«Annunciamo con grande entusiasmo l’avvio di tre nuove rotte alla volta di Barcellona, Lille e Firenze, mete diversissime tra di loro, ma accomunate dal grande potenziale turistico - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Olbia non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno decidere se organizzare una vacanza a Barcellona, cuore pulsante della Catalogna, o scoprire una deliziosa città come Lille, ricca di fascino e situata nell’Alta Francia, oltre a visitare le bellezze artistiche e culturali di Firenze, la città nobile. Allo stesso tempo, rafforzando la nostra offerta a livello locale, puntiamo a sostenere il traffico di turisti stranieri, desiderosi di venire in Sardegna per conoscere Olbia e l’intero territorio del nord della Regione, tra borghi pittoreschi e spiagge incontaminate. Infine, non va dimenticato che, oltre ai voli in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate, durante il periodo invernale Volotea collegherà lo scalo di Olbia con Venezia, Verona, Bologna e Torino».

