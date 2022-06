Manca poco, quattro giorni di tempo per adeguarsi, poi arrivano le multe per chi non permette i pagamenti elettronici.

Il 30 giugno scattano infatti le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr, che prevede l’applicazione di sanzioni per commercianti, artigiani e studi professionali che non si adeguano alla normativa.

Il pos è obbligatorio già da tempo, ma non erano previste sanzioni, ci ha pensato Draghi con il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 a sanare questo vulnus.

Per chi rifiuta il pagamento elettronico è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, cui va aggiunto il 4 per cento del valore della transazione per cui è stato rifiutato il pagamento tramite carta o bancomat.

