Una nuova compagnia aerea sbarca in Sardegna. Jet2.com & Jet2holidays è atterrata ieri mattina all’aeroporto di Olbia con a bordo 114 passeggeri provenienti da Manchester.

L’arrivo del volo è stato accolto in modo del tutto originale: per l’occasione il team marketing Geasar ha ricreato sottobordo una serie di attività outdoor da praticare in Sardegna nei mesi di spalla come trekking, yoga, kayak e arrampicata.

La Geasar, da sempre promotrice del turismo sostenibile, ha voluto evidenziare come la Sardegna, forte di uno egli ecosistemi più ricchi del mediterraneo e una natura per lo più incontaminata, offra numerose opportunità di vacanza in piena armonia con l’ambiente, da vivere anche al di fuori dei canonici mesi estivi.

Il collegamento con Manchester della compagnia Jet2.com sarà operato sino al 16 ottobre, con una frequenza alla settimana, due a partire dal 23 luglio (sabato e domenica).

La compagnia ha deciso inoltre di investire su Olbia con il nuovo collegamento con Londra Stansted che sarà inaugurato il 15 maggio e operato sino al 16 ottobre con frequenza settimanale (la domenica).

