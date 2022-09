Nasce il marchio Goceano, con l’obiettivo di “creare un vero e proprio contenitore di eccellenze con cui garantire anche la produzione di prodotti tipici del territorio”, che saranno tutti marchiati col nuovo brand, ben visibile.

L’annuncio lo ha fatto oggi l'assessore agli Enti Locali Quirico Sanna, dopo un incontro ad Anela con i sindaci del Goceano.

L’obiettivo è portare avanti una politica di sviluppo e recupero dell’intero territorio, non più legate al singolo comune.

Fondamentale il ruolo della chiesa, visto che l’incontro è stato organizzato da monsignor Corrado Melis, vescovo della Diocesi di Ozieri. “La Chiesa – ha detto Sanna – funge da collante tra le diverse zone del territorio per portare avanti due progetti fondamentali, sposati in pieno dalla Regione. Uno riguarda la Casa della Legalità, per dare al mondo giovanile un nuovo corso per sviluppare la cultura del lavoro e della legalità. L'altro progetto è di promozione del territorio, sia culturale che turistica in cui intendiamo sviluppare un marchio unico, con il brand Goceano, con cui vogliamo promuovere tutto il territorio, sfruttando le varie peculiarità di ogni Paese, sia ricettive che culturali, ambientali ed eno-gastromomiche, proponendo un pacchetto unico rivolto soprattutto ai turisti. Invece di fare singoli interventi si procederà globalmente, con tutti i territori interessati, a sviluppare della sinergia del territorio”.

“La Regione – ha detto ancora Sanna - darà un aiuto affinché il Consorzio possa camminare con le sue gambe in questo percorso. Una risposta importante per un territorio spesso e a torto considerato marginale”.

