Cagliari si prepara a un cambio di rotta nel mondo dei mutui e dei finanziamenti, un settore sempre più dinamico, dove la riduzione dei tassi da parte della Banca Centrale Europea sta avendo un impatto tangibile. Se a livello nazionale l’abbassamento dei tassi di interesse è accolto come un’opportunità per sottoscrivere mutui, i cagliaritani sembrano avere un’idea leggermente diversa: preferiscono agire subito, ma con un occhio puntato alla rinegoziazione futura. Un dato che rivela non solo le aspettative di una città, ma anche la mentalità di un intero territorio in cerca di soluzioni flessibili in tempi di incertezze economiche.

Secondo la ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos, i tagli dei tassi da parte della BCE, iniziati a giugno e proseguiti nei mesi successivi, hanno avuto effetti concreti sulle scelte finanziarie degli italiani. Il 34% degli italiani che cerca una casa ritiene che una simile politica monetaria possa rappresentare un incentivo per sottoscrivere un mutuo, in particolare per l’acquisto della prima casa. Ma Cagliari, con le sue peculiarità, si distingue dalla media nazionale: il 50% dei suoi abitanti preferisce “agire subito” e sottoscrivere il mutuo, ma con la consapevolezza che, in futuro, sarà possibile rinegoziarlo.

Quando si tratta di orientarsi nel panorama finanziario, i cagliaritani non si affidano alla rete: il 45% preferisce confrontarsi direttamente con un consulente bancario o finanziario. Un dato che mette in evidenza una tendenza alla consulenza personalizzata, rispetto all’utilizzo di risorse digitali come siti web bancari (8%) o forum specializzati (4%).

Un altro dato interessante riguarda i mutui attivi. Se a livello nazionale solo il 26% dei cittadini ha un mutuo per l’acquisto della prima casa, a Cagliari la cifra è simile, ma l’Isola fa registrare una percentuale superiore alla media nazionale per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie: il 17% dei cagliaritani ha infatti richiesto un mutuo per ristrutturare la propria abitazione, un numero che supera la media nazionale del 13%. La casa, per i cagliaritani, è più che mai un investimento nel miglioramento del patrimonio esistente piuttosto che un’espansione sul mercato immobiliare.

I numeri confermano anche una realtà legata all’indebitamento per acquisto di seconde case, con solo il 12% dei cagliaritani che ha richiesto un mutuo per questa finalità, una cifra bassa che rispecchia una propensione al risparmio e alla cautela, anche per chi ha già fatto ricorso al credito in passato.

© Riproduzione riservata