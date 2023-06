Nel 2022 i principali Comuni italiani hanno incassato complessivamente 547 milioni di euro dalle multe per violazione al Codice della Strada.

Lo ha calcolato il Codacons, in un report basato sui dati consegnati dalle stesse amministrazioni locali al Ministero dell’Interno.

In base al dossier, Cagliari si piazza al 14esimo posto per totale incamerato dalle sanzioni stradali: nel 2022 le multe incassate ammontano a 4.068.963 euro, cui si devono aggiungere 311.087 euro di contravvenzioni elevate per violazioni registrate dagli autovelox. In totale, le multe inflitte ai cagliaritani l’anno scorso sono state pari a quasi 4,4 milioni di euro.

Ancora, la sanzione media annua per residente ammonta a 29,3 euro.

La città italiana che ha incassato di più dalle multe stradali nel 2022 è stata Milano (151 mililioni di euro), seguita da Roma (133 milioni) e da Firenze (più staccata, con 48 milioni).

All’altro capo della classifica ci sono invece Catanzaro e Aosta, entrambe sotto il milione di euro, con rispettivamente 812mila e 917mila euro incassati dalle sanzioni.

«Le multe stradali – commenta il presidente Codacons, Carlo Rienzi – si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti. La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l’uso degli autovelox».

