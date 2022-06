Per Moby un altro passo verso l’ok al concordato preventivo.

Secondo fonti vicine al dossier, l'adunanza dei creditori della compagnia ha infatti raggiunto le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione nel voto ufficiale (avvenuto via pec) come richiesto dal tribunale di Milano per l'omologazione della procedura.

Si tratta progresso nell’iter di concordato, dopo che i bondholders (ovvero gli obbligazionisti) avevano già votato tra loro il via libera all'intesa la settimana scorsa. Ora è arrivata anche la fumata bianca da tutti gli altri creditori.

Intanto, il 27 giugno è prevista la votazione per i creditori di Cin. Al termine di tutta la procedura il tribunale di Milano potrà chiudere la procedura sulla base del piano concordato.

(Unioneonline/l.f.)

