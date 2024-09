Parte un nuovo percorso di crescita e sviluppo alla Cantina Siddùra di Luogosanto. I vertici della blasonata azienda vitivinicola sarda hanno nominato Mattia Piludu, direttore generale. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare le competenze interne della cantina, «puntando su una leadership che ha già dimostrato di saper raggiungere importanti e nuovi traguardi», si legge in una nota diffusa ieri da Siddùra.

Piludu infatti negli ultimi due anni ha curato la direzione tecnica dell’azienda. «Questo passaggio segna un ulteriore passo avanti nel processo evolutivo della cantina che da anni si distingue per la sua capacità di crescere in un mercato in continua trasformazione, avendo come bussola la qualità dei vini prodotti».

Grande soddisfazione da parte del nuovo direttore generale che si dice «profondamente felice e onorato dell’incarico che mi è stato affidato. A Siddùra – aggiunge Piludu – ho trovato un progetto imprenditoriale che mira alla valorizzazione di una grande eccellenza italiana: il Vermentino di Gallura. Con me c’è un gruppo straordinario, composto da professionisti, donne e uomini speciali, uniti da un obiettivo ambizioso. Insieme lavoreremo con costanza e determinazione – spiega – . Abbiamo davanti a noi una lunga strada da percorrere: sono certo che lo spirito che anima questa azienda ci condurrà lontano. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e siamo pronti ad affrontarle con gioia».

Con questa nuova nomina, Siddùra ribadisce il suo impegno verso un processo di crescita continuo e sostenibile, con l’obiettivo di rimanere sempre un passo avanti e consolidare la sua posizione di leadership nel settore vitivinicolo.

