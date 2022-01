Alla luce dell'ultimo decreto legge anti Covid-19 che ne ha previsto l’obbligo su tutti i mezzi di trasporto, per gli spettacoli al chiuso o all'aperto in teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché stadi e impianti sportivi, si prospetta un uso sempre più massiccio di mascherine Ffp2.

Per questo il governo Draghi è pronto a calmierarne il prezzo, ovvero a fissare un limite al prezzo di vendita al dettaglio.

Secondo quanto riporta la norma, sarà compito del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, raggiungere un accordo e firmare un "protocollo d’intesa" con farmacie e rivenditori autorizzati.

Al momento si discute ancora del prezzo, ma nei giorni scorsi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha dichiarato che l’obiettivo del governo è di restare sotto un euro.

"Il prezzo calmierato a un euro per le Ffp2 realizzerebbe un danno economico per i consumatori e una beffa per tutta la collettività che, prima delle misure varate dal governo a introdotte a Natale, poteva reperire le mascherine in vendita a 0,80 euro l'una", ha commentato il Codacons, "oggi le stesse mascherine hanno subito rincari astronomici e vengono vendute nei negozi fino a 2,60 euro l'una, con aumenti speculativi del +225%".

