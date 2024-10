Il consiglio dei ministri ha approvato la manovra. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il Ministero dell'Economia Giorgetti in una nota, è «in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati finora dal governo», e dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

Sulle pensioni, come si legge in una nota del Mef, «sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano a lavoro». «La manovra – continua la nota – rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'Isee». Con la legge di bilancio arriva anche una "carta per i nuovi nati" che riconosce 1000 euro ai genitori entro la soglia Isee di 40mila euro per far fronte alle numerose prime spese per ogni nuovo nato.

Il disegno di legge di bilancio stanzia anche risorse per assicurare che, successivamente al termine del Pnrr, l'andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto anche il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa. Soddisfatta la premier Meloni, che parla di un intervento «che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione». «Come avevamo promesso - ha aggiunto -, non ci saranno nuove tasse per i cittadini».

