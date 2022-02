Sta per concludersi la discussione in Consiglio regionale della manovra 2022 da oltre nove miliardi di euro. L’Aula ha approvato l'articolo 7 in materia di agricoltura.

Tra gli interventi finanziati: tre milioni per la redazione del Piano di valorizzazione delle terre civiche, 300mila euro per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, 2,5 milioni per l'attuazione di un nuovo bando per la realizzazione della missione del Psr che riguarda la "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono".

Le opposizioni non hanno risparmiato attacchi all'assessore dell'Agricoltura, Gabriella Murgia. Per il capogruppo di LeU Eugenio Lai "il fallimento della Giunta è su sanità, urbanistica e agricoltura: l'assessore, al momento del suo insediamento, ha detto che non aveva competenze e avrebbe studiato, ma è certo che dopo tre anni il mondo agricolo non ha visto niente e la situazione è di gran lunga peggiorata".

E' a rischio, ha aggiunto, "la tenuta di un settore centrale per lo sviluppo della Sardegna: i pastori sono di nuovo in piazza perché non riescono ad andare avanti e da parte nostra c'è la più totale bocciatura politica, che del resto arriva da tutta la Sardegna e perfino dalla maggioranza dell'assessore".

L'esame di un emendamento importante che stanzia 4 milioni per le imprese suinicole è stato rinviato alla fine della discussione. Si proseguirà domani con l'esame dell'articolo 8 in materia di beni culturali, sport e spettacolo.

