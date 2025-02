L’onorificenza è stata consegnata a Pasquale Casula, autotrasportatore, Giovanni Battista Idda, maestro edile, Pietro Ruggiu e Gavino Vacca, barbieri e parrucchieri, Costanzo Salis, esperto di edilizia ecologica, e Sebastiano Seddaiu, edile e scultore. I sei artigiani sassaresi hanno ricevuto il premio nazionale “Maestri d’Opera e d’Esperienza” promosso da ANAP Confartigianato, l’Associazione degli Anziani e Pensionati, per aver contribuito, con impegno, professionalità, dedizione, competenza e passione, alla crescita e allo sviluppo dell’artigianato nel Capoluogo e nella provincia, riuscendo anche a trasmettere saperi e valori.

Il premio è stato consegnato dal Presidente di Confartigianato Sassari, Marco Rau, e dalla vice, Maria Amelia Lai, in occasione degli 80 anni della costituzione dell’Organizzazione Artigiana sassarese.

L’iniziativa, che ha richiamato oltre cento partecipanti per omaggiare i protagonisti, è stata aperta dal discorso del rieletto Presidente di Confartigianato Sassari che ha ripercorso la storia dell’Associazione Artigiana che nell’arco di 80 anni si è sempre posta come riferimento sia per le imprese che per i cittadini dell’intera provincia.

Poi il ringraziamento finale da tutti i delegati di Confartigianato Sassari: “Grazie per aver trasformato il vostro lavoro in arte, aver mantenuto vivi i saperi di un tempo e averli trasmessi alle nuove generazioni con lo stesso amore e dedizione con cui li avete appresi. Con l’invito a continuare lo straordinario percorso che avete compiuto fino a oggi per essere faro di eccellenza e passione nel vostro mestiere”.

