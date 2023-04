Un uovo di Pasqua con lieta sorpresa per i lavoratori della Tossilo Spa, da quattro mesi senza lo stipendio, che stamattina hanno inscenato una manifestazione davanti al palazzo del Governo a Nuoro, dove era in corso un incontro convocato dal Prefetto.

La Tossilo Spa, attraverso il presidente, Antonio Delitala, infatti, ha garantito che entro questa settimana ai lavoratori sarà pagata almeno una mensilità, quale anticipo delle somme dovute (4 mensilità), che saranno invece liquidate in un altro intervento, grazie ad una somma messa a disposizione dalla Regione per oltre un milione di euro, per pagare gli stipendi pregressi e futuri, quindi finanziare la messa a punto dell'impianto di compostaggio.

È quanto scaturito dall'incontro convocato da Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi. All'incontro vi hanno partecipato i capi gabinetto degli assessorati all'ambiente e al lavoro, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, i sindaci di Macomer e Borore, il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, il commissario del Consorzio Industriale in liquidazione e il presidente della Tossilo Spa. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la necessità di avviare in tempi brevi l'impianto di compostaggio, necessario per dare modo alla Tossilo Spa di incamerare nuovi introiti economici, per il pagamento degli stipendi e dei debiti pregressi. L'esito dell'incontro, soddisfa parzialmente i lavoratori, i sindacati, ma anche i rappresentanti istituzionali del territorio.

«Procediamo fiduciosi, ma vigiliamo - dice il sindaco di Macomer Antonio Succu- convinti che l'impegno del Prefetto è una garanzia per tutti».

