La mostra nazionale degli ovini di razza sarda, iscritti al libro genealogico, giunta alla dodicesima edizione, è stata annullata a Macomer a causa delle limitate adesioni degli allevatori. A comunicarlo è l'Assonapa, con un breve comunicato inviato i giorni scorsi al Comune.

Con la mostra degli ovini sono state annullate anche tutte le manifestazioni di contorno, quali la Fiera del formaggio, la vetrina dei prodotti locali, le attività legate alle scuole e quanto altro.

«L'annullamento della mostra di Macomer è legato ad una serie di fattori - dice il presidente dell'Assonapa, Battista Cualbu - primo fra tutti lo scarso interesse degli allevatori, non avendo più nulla da vendere, poi l'asta degli arieti selezionati e infine i dipendenti di Aars, che dovevano gestire operativamente la mostra, che da mesi non ricevono lo stipendio e sul quale sta intervenendo la Regione». «La dodicesima mostra nazionale degli ovini di razza iscritti al libro genealogico – prosegue Cualbu – tornerà a Macomer il prossimo anno. Il capoluogo del Marghine rimane sempre una vetrina importante, grazie alla sua collocazione geografica baricentrica».

L'assessore alle attività produttive, Rossana Ledda, aggiunge: «Il Comune ha operato non poco per organizzare questo evento. Intanto ha operato per la riqualificazione dell'intera area fieristica, col rifacimento degli impianti e altri importanti interventi, investendo ingenti risorse. Non ci resta che la fiera Caccia e Pesca».

