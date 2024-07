Cambio della guardia alla guida della Confapi Aniem Sardegna, l’associazione delle imprese edili e manifatturiere, che rappresenta nell’Isola oltre 500 aziende del settore delle costruzioni. Luigi Toro, 54 anni, titolare dell’impresa Sarda Reco di Dolianova è il nuovo presidente. E’ stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci che ha rinnovato anche il consiglio direttivo. Ne fanno parte Andrea Virdis, Amedeo Fattucci, Giorgio Delpiano, Sebastiano Mereu, Alessio Lampis, Vittorio Cauli, Marcello Uselli, Andrea Loi, Franco Cardia, Luca Veri, Andrea Scioni, Andrea Scudu, Luciano Piras, Antonio Bonogli, Alessandro locci, Graziano Orani, Enzo Serra, Giampaolo Deliperi, Giuseppe Seu. «La mia elezione si pone in continuità con il lavoro svolto dal mio predecessore Andrea Virdis e dal direttivo uscente – afferma Toro – l’obiettivo è sempre quello di dare forza e sostanza alla nostra organizzazione che, oltre a svolgere l’importante funzione di rappresentare le imprese nei rapporti istituzionali e sindacali, ha il compito di rafforzare il suo ruolo in tutta l’Isola. Non a caso nel nuovo direttivo rinnovato sono rappresentate le imprese provenienti da tutte le province».

