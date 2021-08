In Sardegna torna l’allarme lingua blu. Sono diversi i focolai del virus che hanno colpito numerosi allevamenti ovini nelle province di Nuoro e Oristano.

Sulla nuova emergenza sanitaria Cia Agricoltori Sardegna esprime "preoccupazione per la crescita dei contagi e chiede all'assessorato regionale della Sanità quali procedure e strategie abbia intenzione di mettere in atto per intervenire negli allevamenti colpiti dalla Blue tongue e bloccare la diffusione del virus".

L’associazione denuncia “i ritardi della campagna vaccinale contro la lingua blu, che avrebbe dovuto rappresentare un argine contro il ritorno del virus e contro le nefaste ripercussioni economiche che una nuova epidemia di Blue tongue avrebbe sulle aziende zootecniche, già fortemente colpite dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19".

“L'irruzione della lingua blu nelle zone ritenute maggiormente a rischio – ha detto la deputata di Cd e componente della Commissione affari sociali e sanità della Camera Mara Lapia – testimonia in maniera drammatica che l'Ats è fallimentare anche sul fronte della sanità animale. È arrivato il momento che il commissario straordinario Ats, Massimo Temussi, dia spiegazioni su quanto è accaduto nelle campagne sarde, dove la Blue tongue si è ripresentata e sta iniziando a mietere vittime tra i capi, o si dimetta".

“Occorre una netta assunzione di responsabilità e un intervento immediato per ridurre al minimo i danni provocati dalla fallimentare gestione dell'Ats – ha aggiunto, annunciando un’interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza – che avrebbe potuto e dovuto prevenire con un'adeguata campagna vaccinale l'epidemia".

