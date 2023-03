Leroy Merlin sbarca in Sardegna, con un format tutto nuovo. Lo store di Elmas, infatti, è il primo della catena che arriva sull’Isola e anche il primo interamente dedicato al giardino. Uno spazio di nuova concezione che offre non solo prodotti ma anche soluzioni, progettazione degli spazi e manutenzione del verde.

Uno spazio di 2000 metri quadri interni, 1700 per la supply chain e 1000 esterni totalmente adibiti a ospitare prodotti e servizi dedicati al giardino. Lo store avvia così il progetto Garden, con un nuovo format verticale.

LE NOVITÀ – Le novità riguardano anche l’allestimento. Con l’obiettivo di “fare casa” non solo all’interno, Leroy Merlin crea nello store di Elmas un percorso che supporta i clienti nella scelta di tutto ciò che occorre per dare forma al giardino ideale, suddividendo i vari “mondi”: il mondo delle piante, il mondo delle decorazioni interne ed esterne (lanterne, illuminazione da esterno, vasi di diverse dimensioni che acquistano sempre maggiore spazio con i nuovi trend), pavimentazioni, recinzioni, tende da sole e tutto il necessario.

Accanto ai marchi più noti si amplia il parco prodotti ed è presente un vasto assortimento con nuovi fornitori nell’area riservata ai barbecue.

Nello showroom di esterni, con mobili per vivere al meglio la famiglia, troverà posto anche l’esposizione nel periodo natalizio.

Si conferma, nel negozio di Elmas, anche la presenza multicanale di Leroy Merlin: disponibile, in sostanza, la possibilità di ordinare online e farsi recapitare comodamente a casa i prodotti, un’ottima alternativa allo store per chi si trova lontano dal negozio o desidera scegliere gli arredamenti e i macchinari comodamente da casa.

Fra le novità anche un servizio sperimentato a Cagliari per la prima volta: il “Garden” Leroy Merlin mette infatti a disposizione dei clienti un angolo dedicato alla progettazione per esterni. Grazie alla collaborazione con professionisti del territorio, il cliente che desidera reinventare lo spazio esterno della propria casa troverà nello store di Elmas un progettista in grado di aiutarlo.

L'intento è anzitutto quello di offrire ai clienti un’esperienza del “fai da te” sempre più performante e personalizzata, ma anche quello di avviare un’importante rete di partnership sul territorio sardo, con la prospettiva di aumentare le possibilità di scambio tra maestranze e imparare da chi davvero vive ogni giorno, con amore e competenza, il proprio territorio.

(Unioneonline/v.l.)

