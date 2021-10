Via libera alla legge omnibus con 28 voti favorevoli e 18 contrari. Dentro c’è la variazione di bilancio da 300 milioni di euro annunciata dalla Giunta a febbraio scorso, in occasione dell’approvazione della Finanziaria tecnica per il 2021. I 34 articoli comprendono disposizioni economiche e di sistema, come quelle che definiscono l’attuazione della riforma sanitaria, apportando le correzioni in coerenza con le annotazioni del Governo. Tra gli stanziamenti più attesi, i venti milioni di euro per far fronte ai danni dei roghi che hanno devastato a luglio l’Oristanese. Altri 18 milioni sono stati destinati a categorie di lavoratori danneggiati dalla crisi economica legata al Covid. Per la lotta alla lingua blu che dilaga in Sardegna la omnibus riserva oltre quattro milioni, di cui tre per indennizzi alle imprese che più hanno pagato la recrudescenza, il resto per l’acquisto del Butox, repellente per arginare l’insetto vettore della malattia e per compensare i costi della profilassi vaccinale. In campo sanitario, arriveranno i 13 milioni per la remunerazione degli operatori attivi nel piano di vaccinazione e 20 milioni al Mater Olbia. Quasi mezzo milione sarà investito nel potenziamento della medicina territoriale, mentre aumentano fino a 36 milioni i fondi del programma Tornare a casa. Quindici milioni, infine, sono riservati al sistema aeroportuale in difficoltà a causa del traffico diminuito sensibilmente negli scali in occasione della pandemia. “La legge è migliorata grazie anche al contributo dell’opposizione”, ha detto prima dell’approvazione l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, “tutto è perfettibile ma credo che oggi sia venuto fuori qualcosa di buono per i sardi”

Roberto Murgia

