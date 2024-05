Alla Luiss Guido Carli di Roma, riconoscimento “Industria Felix” per 14 aziende sarde, inserite tra le 100 imprese di eccellenza del Centro Italia, a dimostrazione della crescente importanza del tessuto imprenditoriale dell'Isola. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato le capacità pionieristiche e la visione innovativa delle imprese vincitrici. «Storie di grande visione che si trasformano in buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo», ha affermato Urso, evidenziando l'importanza dell'innovazione digitale e della transizione ecologica.

Le aziende sarde premiate rappresentano diversi settori, dall’economia circolare all’enogastronomia, dall’agricoltura all’edilizia. Ecco l’elenco su base territoriale con riferimento alla sede legale dell’azienda.

Cagliari : Papiro Sarda S.R.L., Silvio Carta S.R.L.

: Papiro Sarda S.R.L., Silvio Carta S.R.L. Nuoro : Ecocentro Demolizioni S.R.L., Forma S.R.L., Gesuino Monni S.R.L., Nanni S.R.L.

: Ecocentro Demolizioni S.R.L., Forma S.R.L., Gesuino Monni S.R.L., Nanni S.R.L. Oristano : Cadoni Giovanni Antonio S.R.L.

: Cadoni Giovanni Antonio S.R.L. Sassari : A.L.B. Acque Leggere e Bibite di Tempio Pausania S.P.A., Cantina Santa Maria La Palma Società Cooperativa Agricola Per Azioni, Chessa S.R.L., Cortesa S.R.L., Dott. Mario Ticca S.R.L.

: A.L.B. Acque Leggere e Bibite di Tempio Pausania S.P.A., Cantina Santa Maria La Palma Società Cooperativa Agricola Per Azioni, Chessa S.R.L., Cortesa S.R.L., Dott. Mario Ticca S.R.L. Sud Sardegna: Cabras Mariano S.R.L., I.S.A. S.P.A. - Industria Servizi Agroalimentari.

L'iniziativa, alla 56ª edizione, è promossa dal trimestrale Industria Felix in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Cerved, e Università Luiss Guido Carli, con il sostegno di Confindustria e diverse aziende partner, per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane. Il prossimo appuntamento sarà il 28 giugno a Napoli per le aziende del Sud Italia.

© Riproduzione riservata