In vetrina al Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale, anche le eccellenze della Sardegna. 13 le aziende che a Bologna hanno preso parte all’importante appuntamento, fanno parte della Collettiva organizzata dalla Regione Sardegna, curata dall'Agenzia Laore.

In un’area espositiva di 250 metri quadrati dedicata all’Isola, la vetrina del comparto che esprime produzioni biologiche di alta qualità, fra tradizione e innovazioni.

Dal vino all’olio extra vergine d’oliva, dalle piante officinali agli oli essenziali e al miele, a testimonianza della crescente attenzione per il biologico e le sue potenzialità di mercato. Presente nel padiglione Sardegna anche il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, Luigi D'Eramo, il Commissario di ISMEA, Livio Proietti e il Direttore Generale per la Promozione Sistema Paese del MAECI, Enzo Angeloni.

«Una partecipazione - ha sottolineato l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta - che si inserisce in un quadro di azioni voluto dall'Assessorato dell'Agricoltura per promuovere e valorizzare il settore in crescita costante. Presente a Bologna per sottolineare il sostegno convinto della Regione al comparto. Continua la promozione dei nostri prodotti sardi in Italia e all'estero. Dobbiamo sostenere i nostri produttori in tutto quello che sono le azioni positive e di ampia visibilità. La Sardegna deve contare per ciò che sono i suoi prodotti di eccellenza e qualità. Oggi parliamo di biologico, settore nel quale la nostra Regione sta crescendo sempre di più, dal miele all'olio, dal vino alle olive. I sardi stanno facendo passi importanti in un mercato nazionale davvero centrale per la nostra agricoltura italiana».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata