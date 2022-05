È andata al Comune di Dorgali, con assegnazione da parte della Regione dopo un bando pubblico, la gestione in via definitiva del pontile di Cala Luna, area da tempo contesa con il comune di Baunei.

Una scelta che crea nuove polemiche e che apre la strada a un possibile ricorso da parte dell’amministrazione ogliastrina: "Non abbiamo partecipato al bando perché ritenevamo di non avere i requisiti soggettivi e riteniamo non li avesse neanche Dorgali – spiega il sindaco di Baunei, Stefano Monni - Per questo ha partecipato la Srl Marina di Baunei, che è una nostra partecipata. Tuttavia, abbiamo 60 giorni di tempo per valutare un ricorso al Tar, studieremo le carte e poi decideremo".

Mentre Angela Testone, sindaco di Dorgali, mostra soddisfazione: "Ho ricevuto comunicazione formale dalla Regione dell'assegnazione del bando e per noi è una notizia positiva - dice - Purtroppo non siamo ancora in possesso del certificato di anticipata occupazione da parte del Demanio Marittimo, cosa che non ci consente di iniziare subito i lavori di ristrutturazione del vecchio pontile. Veniamo da due stagioni in cui l'attracco è stato interdetto e le barche arrivavano attraverso un corridoio centrale molto pericoloso, speriamo di avere al più presto l'autorizzazione. Dal prossimo anno - aggiunge - provvederemo alla costruzione del nuovo pontile che verrà realizzato interamente nel demanio pubblico. Ora si tratta di dare un'opportunità a tutti i nostri comuni, Dorgali, Baunei, Orosei, Santa Maria Navarrese e ai cittadini che vorranno visitare questa perla del Mediterraneo".

Per Cala Luna, i due Comuni confinano dal 1849 e litigano da 40 anni per la gestione dell'attracco sulla spiaggia che attira ogni anno migliaia di turisti.

