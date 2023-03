Incentivare il flusso turistico del mercato americano. È l'obiettivo di “Destinazione Sardegna”, l’evento esclusivo promosso da Confindustria Centro Nord Sardegna Sezione Turismo e da Ca’ Sagredo Hotel il 14 marzo in Campo Santa Sofia, a Venezia.

L’iniziativa è nata a seguito di una richiesta condivisa da alcune aziende associate ed emersa durante la partecipazione all’ILTM (International Luxury Travel Market) di Cannes: in quell’occasione è stata percepita una crescente domanda del mercato americano nei confronti della Sardegna.

Venezia, città di rilevanza turistica internazionale, ma anche location collegata con tutto il mondo e sede di importanti agenzie (DMC) che si occupano dell'organizzazione di servizi logistici per turismo, vacanza e affari, è il posto ideale per diffondere con maggiore efficacia il messaggio.

Nicola Monello, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna, spiega: «I mercati oltreoceano del Nord America, ma anche del Sud America, oltre al Canada rappresentano una grande opportunità per il Nord Sardegna. Si tratta di clienti mediamente alto-spendenti che desiderano scoprire e vivere la cultura e lo stile italiano. Venezia, ma anche Roma, Milano e Firenze, sono i primi “attrattori” per questi clienti che poi approfittano dei collegamenti diretti con Olbia per aggiungere 4 o 5 notti alla scoperta di una parte di Italia autentica e unica per tradizioni e bellezze naturalistiche».

© Riproduzione riservata