Due imprese sarde su tre sono a livello “esordiente” o “apprendista” per quanto riguarda la maturità digitale. Tre anni fa la Camera di Commercio del Nord Sardegna ha lanciato l'Innovation Lab, il centro di competenza digitale per formare gli imprenditori e aiutare l'economia a crescere. Ora il progetto si arricchisce di una ulteriore iniziativa: "Open Day to Digital-Orientamento One to One" che consente agli imprenditori di avere incontri personalizzati con gli esperti sia in presenza nell'ente camerale sassarese o anche in remoto su piattaforma Zoom.

Gli argomenti più richiesti spaziano dal marketing alla cyber security, dalle transazioni online alla blockchain, che consente di condividere in sicurezza i dati. Tutto quello che serve, insomma, per sfruttare le opportunità tecnologiche e migliorare l'economia della propria impresa o della propria attività come libero professionista.

Gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 9 alle 17 sino al 21 giugno. Sono previsti fino a 168 appuntamenti di un'ora l'uno con un esperto in tecnologie digitali.

Nel frattempo proseguono i seminari e i laboratori organizzati da Innovation Lab: domani si parlerà di marketing turistico, mentre il 20 aprile il tema sarà sugli effetti della trasformazione digitale nell'artigianato.

