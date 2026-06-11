Il Consiglio direttivo Bce ha deciso, come da attese, di alzare il costo del denaro di 25 punti base. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale salgono di conseguenza rispettivamente al 2,25%, al 2,40% e al 2,65%.

«Il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche - si legge nel comunicato - e la decisione di aumentare i tassi è solida rispetto a una serie di scenari che delineano come lo shock potrebbe evolvere e incidere sulle prospettive di medio termine per l’area dell’euro».

«Le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica - prosegue il comunicato Bce -. Le implicazioni complessive della guerra per l’inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall’intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell’energia, nonché dalla portata dei suoi effetti indiretti e di secondo impatto».

«Con la decisione odierna il Consiglio direttivo resta in una posizione favorevole per affrontare l’incertezza causata dalla guerra. Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato, seguirà attentamente la situazione e adotterà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono assunte di volta in volta a ogni riunione».

(Unioneonline)

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