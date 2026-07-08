Nel pieno della stagione estiva, quando il traffico negli aeroporti sardi raggiunge i livelli più elevati dell'anno, le forniture di jet fuel hanno registrato un significativo incremento. A renderlo noto è Saras, che evidenzia come nel mese di giugno 2026 le quantità di carburante avio destinate agli scali di Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero siano aumentate di circa il 38% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo la società, l'aumento delle forniture ha contribuito a garantire la continuità operativa degli aeroporti dell'isola in una fase caratterizzata da una forte crescita dei voli e dei passeggeri.

Per far fronte alla maggiore domanda, la raffineria ha inoltre rafforzato le attività logistiche. Sempre nel mese di giugno, il numero di autobotti caricate nelle giornate di sabato è cresciuto di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, con l'obiettivo di assicurare approvvigionamenti regolari durante i fine settimana, quando il traffico aereo registra i picchi più elevati.

L'azienda sottolinea come la Sardegna, per la sua condizione di isola, necessiti di una disponibilità costante di jet fuel per garantire la regolarità dei collegamenti aerei, la continuità territoriale e il sostegno a una stagione turistica che rappresenta una componente essenziale dell'economia regionale.

Nel quadro più ampio della sicurezza energetica europea, Saras richiama anche il ruolo strategico del sistema di raffinazione. Negli ultimi anni, osserva la società, la chiusura di diversi impianti nel continente e la crescente dipendenza dalle importazioni, in particolare di carburante per l'aviazione, hanno reso più vulnerabile la catena degli approvvigionamenti.

L'azienda evidenzia inoltre come le raffinerie siano chiamate a svolgere un ruolo sempre più importante anche nella transizione energetica, attraverso lo sviluppo di filiere dedicate ai biocarburanti e agli e-fuels.

Per Saras, la presenza industriale in Sardegna rappresenta quindi un elemento che contribuisce alla sicurezza delle forniture di carburante per il trasporto aereo, riducendo la dipendenza dall'importazione e sostenendo la continuità dei collegamenti sia per i residenti sia per il comparto turistico.

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