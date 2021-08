Tra meno di due mesi scadrà l'attuale continuità territoriale aerea da e per la Sardegna e, nel medesimo periodo, ci sarà la sospensione delle attività di volo di Alitalia, che ha già sospeso la vendita di biglietti dal 15 ottobre in poi, e la contestuale nascita di Ita.

"In questo nuovo contesto, resta l'incertezza di come si continuerà a garantire la continuità territoriale aerea in assenza di un bando che da oltre 3 anni tarda ad arrivare e, cosa forse più importante, in mancanza di un vettore in grado di accettare gli oneri di servizio necessari ad assicurare il diritto alla mobilità dei sardi". La denuncia è delle segreteria regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che sollecitano un intervento immediato del governatore Christian Solinas e un incontro su questa nuova vertenza.

Le organizzazioni sindacali manifestano forti preoccupazioni "in merito al futuro del trasporto aereo sardo e, purtroppo, quanto sta per accadere non può che amplificare tutte le problematiche più volte rappresentate: dal 16 del mese di ottobre, la Sardegna non godrà più di collegamenti con frequenze, orari e tipologie di aeromobili, servizi certi ed a prezzi calmierati - denunciano Cgil, Cisl e Uil del comparto trasporti - In questo scenario, peraltro, riteniamo insufficienti ed inadeguate le misure poste in essere dal Governo a tutela dei diritti dei passeggeri e dei sardi rispetto alla continuità mentre, siamo certi che senza alcun intervento da parte della Regione tutti noi dipenderemo esclusivamente dalle scelte commerciali delle compagnie tradizionali e dai vettori low cost, entrambe interessate unicamente ai propri profitti".

"Questo nuovo scenario improntato solo ed esclusivamente sul libero marcato – concludono - potrebbe creare indiscutibili ripercussioni anche sui tre aeroporti della Sardegna in cui, come è noto, l'attività nel periodo invernale è sempre stata per lo più legata ai voli di continuità territoriale".

