In vendita da oggi i biglietti Ita Airways per i voli da Genova verso Alghero e verso Olbia.

I nuovi collegamenti saranno operati ogni sabato e domenica dal 30 luglio al 4 settembre.

Con questi nuovi voli, che si vanno ad aggiungere a quelli già operati da/per Roma Fiumicino e Milano Linate verso Cagliari, Alghero e Olbia, Ita Airways rafforza la sua presenza in Sardegna e in Liguria.

La Compagnia di bandiera opera, infatti, da Roma Fiumicino verso Genova 26 frequenze settimanali, che con i voli da/verso la Sardegna arriveranno a 30 frequenze settimanali.

"Questi nuovi voli tra Liguria e Sardegna – ha detto il governatore ligure Giovanni Toti – sono un passaggio importante per il rafforzamento della Liguria in ambito nazionale, in due regioni particolarmente strategiche sia in ambito lavorativo sia turistico. L'istituzione della nuova

tratta della compagnia di bandiera per raggiungere la Sardegna è il frutto della sinergia e collaborazione tra le istituzioni. Un segno dell'attrattività del nostro territorio, sempre più

strategico per il turismo ma anche per il transito dei passeggeri", ha aggiunto.

