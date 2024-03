Nuovo volo stagionale Ita Airways Genova-Olbia dal 20 luglio al 31 agosto 2024. Il nuovo collegamento, che è possibile acquistare già a partire da oggi, sarà operativo ogni sabato (partenza da Genova alle 15.20 e arrivo in Sardegna alle 16.40. Partenza da Olbia alle 17.30 e arrivo nel capoluogo ligure alle 18.35).

«Il nuovo volo – si legge in una nota – dimostra ancora una volta l'assoluta importanza per Ita Airways della Sardegna e della connettività del suo territorio e dei suoi cittadini, che la compagnia si impegna ad assicurare collegando l'Isola da Cagliari con Roma e Milano. Il collegamento sarà effettuato con Airbus A220, aeromobili leggeri, silenziosi ed efficienti, con dimensioni ideali per servire il network nazionale ed europeo e consumi di carburante ed emissioni di CO₂ per posto inferiori del 25% rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio».

(Unioneonline/D)

