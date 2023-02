«Agire subito per evitare un’altra invasione di cavallette in Sardegna deve essere una priorità per le istituzioni. Ma chi se ne deve occupare sono le Province, non la Regione».

A lanciare l’appello – all'indomani dello stanziamento di 4 milioni di euro per l’emergenza da parte della Giunta – è Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico.

«L’accentramento regionale è una piaga ancora più pericolosa delle cavallette. Del territorio si devono occupare le Province, che conoscono molto meglio i luoghi e hanno costi decisamente inferiori rispetto agli interventi regionali che si vogliono mettere in atto per evitare il ripetersi del fenomeno dell'invasione dell'insetto che ha provocato ingenti danni nell’isola», ha spiegato l’esponente del Pd.

«A questo degrado siamo giunti grazie all’indifferenza degli incompetenti che maneggiano le istituzioni come se fossero giocattoli. Poi a pagarne il conto, come sempre e per anni, è la società intera», ha concluso il consigliere dem.

