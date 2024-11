Ancora un riconoscimento nazionale per CFadda. Il brico 100% Sardegna, per il quarto anno consecutivo, si conferma come insegna più amata dai clienti nella categoria “Fai da te e Manutenzione Casa”. A Milano, nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, la consegna dell'ambito riconoscimento di Insegna dell’Anno Italia. Come si legge in un comunicato stampa, l’iniziativa, promossa da Q&A Research Italia e SEIC-Studio Orlandini, è riservata all’insegna più amata dai consumatori, evidenziando il legame unico che CFadda ha saputo creare con i propri clienti. Il brico 100% Sardegna è stato premiato sia per l’esperienza in negozio sia per quella online, ottenendo il punteggio massimo di categoria sulla competenza per il negozio fisico e sull’assortimento per l’e-commerce.

«Al di là dei risultati tutte le insegne comprendono l’importanza di ascoltare i propri consumatori, di cui questo premio è la cassa di risonanza», ha evidenziato Beatrice Orlandini, responsabile del premio Italia. Le preferenze sono state 602.776, 550 le insegne valutate, 377.155 i consumatori coinvolti. Hanno ritirato il premio Francesca Fadda, vicepresidente CFadda, e Carlo Guidarelli, responsabile dell’area Digital.

«Questo risultato straordinario non sarebbe stato possibile senza il lavoro, la passione e l’impegno di tutto il nostro team», ha detto Francesca Fadda. «Ogni giorno, dietro le quinte e in prima linea, ci sono persone che danno il massimo per offrire ai nostri clienti il meglio, sia in termini di servizio che di esperienza. Questo premio è di tutti noi: è un riconoscimento alla squadra, alla determinazione e alla voglia di crescere insieme».

Roberto Fadda, presidente di CFadda, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai consumatori: «Competere dalla Sardegna con brand nazionali e internazionali di alto livello non è semplice, ma l’impegno e la passione dei nostri collaboratori dimostrano che si possono superare le sfide, costruendo un legame autentico e duraturo con i nostri clienti».

Nel comunicato stampa, CFadda ringrazia «tutti i clienti che, con la loro fiducia e il loro supporto, continuano a scegliere CFadda per i loro progetti e hanno espresso il proprio voto e il proprio apprezzamento, confermando il forte legame tra l'azienda e una fidelizzata clientela che dalla Sardegna continua a crescere anche nel resto della penisola grazie allo shop online».

(Unioneoline)

© Riproduzione riservata