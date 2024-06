Il progetto si chiama “La Camera del futuro” e mira a tracciare un percorso innovativo e sempre più performante. Questa mattina è stato presentato nella Camera di Commercio di Sassari.

L'ente camerale sassarese ha individuato insieme alla società di sistema Infocamere tracciati di sviluppo per soluzioni innovative relative alla gestione del rapporto con l'utenza e dei flussi di lavoro interni, improntate ai principi della sostenibilità, integrazione e multicanalità. Al contempo, poiché il processo di cambiamento nei rapporti con l'utenza presenta impatti significativi sulle modalità di lavoro delle risorse camerali, è stato previsto un adeguato supporto di accompagnamento al digitale e di change management per sostenere il personale impegnato a gestire le nuove modalità di lavoro.

Le linee d'azione, in cui si articola il progetto, si snodano attraverso alcuni punti cardine: dialogo digitale con l'utenza e le attività dietro lo sportello. All'interno della prima linea d'azione rientrano importanti soluzioni quali lo sportello digitale di assistenza per la gestione delle richieste di assistenza dell'utenza basata su agenti muniti di intelligenza artificiale (chatbot) ed integrata con i sistemi per la presa di appuntamenti con operatori camerali. Ma anche le attività di uno sportello web, soluzione per la remotizzazione dello sportello fisico, sarà arricchita con funzionalità evolute per la gestione di incontri con l'utenza. Oltre ad uno sportello servizi per la gestione di adempimenti e flussi di lavoro con l'utenza basati su logiche di erogazione on line con modalità self service.

