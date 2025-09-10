«Il Sulcis può tornare a essere un polo industriale, cogliendo le opportunità che vi sono proprio nelle filiere strategiche su cui la nostra Europa indirizza le maggiori risorse: pensiamo alle materie prime critiche e certamente anche al settore della Difesa, comparti in crescita. Serve responsabilità, pragmatismo e comunità di intenti. Serve appunto un grande gioco di squadra».

Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo istituzionale dedicato all’area del Sulcis convocato al ministero per avviare un confronto sul rilancio industriale e occupazionale del territorio.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di Regione Sardegna (da remoto, con annessa polemica), Comuni dell’area, ministero del Lavoro, Confindustria, organizzazioni sindacali e le strutture tecniche del Mimit.

Al centro dell’incontro non le singole vertenze ma «una visione d’insieme», sottolinea il ministero, spiegando che l’obiettivo è stato fare il punto sullo stato del tessuto produttivo e valutare tutte le leve disponibili per dare una risposta strutturale alle crisi in corso e rilanciare l’occupazione nel Sulcis.

Scontenti del vertice, invece, i sindacati, a cominciare dalla Cgil: «È decisamente preoccupante e, oltretutto, poco rispettosa per la Sardegna e i suoi lavoratori, la mancata risposta del ministro Urso rispetto alle sollecitazioni sugli impegni e le dichiarazioni da lui fatte, in precedenti incontri e in particolare nella visita nel Sulcis Iglesiente il 27 dicembre scorso, sulla strategicità, per tutto il Paese, delle produzioni di piombo, zinco e alluminio nel Sulcis Iglesiente», ha detto il segretario generale della Cgil Sardegna Fausto Durante. «Ricordiamo tutti - ha detto intervenendo nel corso dell'incontro - la solennità delle affermazioni con cui il governo nazionale ha rimarcato più volte il carattere strategico delle produzioni di primario in quel sito ma siamo ancora in attesa che venga dato seguito a quelle affermazioni».

In riferimento ai ragionamenti proposti oggi dal ministro Urso, la Cgil ritiene che «si può ragionare anche di nuove iniziative, di siti di stoccaggio, di materie prime critiche, di riulitizzo di materiali che derivano dalle bonifiche, ma è necessario fare chiarezza sul rilancio del primario, non c'è più tempo per le attese».

Quanto alle ipotesi di ulteriori sviluppi dell'industria della Difesa la Cgil conferma la propria convinzione «a sostegno del rilancio delle produzioni strategiche del primario sulle quali il territorio è impegnato da oltre mezzo secolo».

«La crisi di quelle produzioni strategiche è stata oggetto, per più di due anni e mezzo, di diverse riunioni del gruppo di lavoro istituito al ministero ma non c'è stata da parte del governo nazionale la volontà di risolvere uno dei nodi critici, quello dell'alto costo dell'energia, così come è stata rinviata, e ancora oggi la si attende, la firma del Dpcm per l'arrivo del metano - sostiene il sindacato - Sono responsabilità precise del governo, sulle quali si attendono risposte, insieme alle soluzioni concrete per la ripartenza delle produzioni strategiche, piombo, zinco, alluminio. L'auspicio – conclude Cgil - è che arrivino nei prossimi tavoli già fissati per affrontare le singole vertenze altrimenti sarà inevitabile la mobilitazione».

