Sardegna in difficoltà sul terreno dell’educazione finanziaria. Il livello di alfabetizzazione regionale non va oltre il valore di 53, lontano dalla sufficienza (60) e più basso sia della media nazionale (56) sia del punteggio di Sud e Isole (54). In Sardegna, inoltre, si registra il gender gap più alto d’Italia, con gli uomini che staccano le donne di 10 punti, quanto a competenze economiche, finanziarie e assicurative.

Lo dice l’edizione 2025 di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management. Un’indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di finanza e assicurazioni.

I risultati regionali sono stati presentati giovedì 27 novembre, a Cagliari, nel “Tour dell’Educazione Finanziaria” lanciato da Alleanza Assicurazioni, che quest’anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio (ABI).

Il Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. “Creare cultura” finanziaria è tra gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali.

I DATI – Dall’Edufin Index 2025 emerge che la Sardegna è tra le regioni più lontane dalla sufficienza (53 vs 60), un punto in meno rispetto al valore attribuito a Sud e Isole (54). La regione si posiziona però meglio sulla pratica: il Behavioural Index, o “indice del fare”, relativo ai comportamenti nella gestione delle finanze, è pari a 56, identico al punteggio riconosciuto alla macroarea meridionale e insulare e di 2 punti inferiore alla media italiana (58). Invece l’Awareness Index, “indice del sapere”, si ferma a 51, più basso sia degli abitanti del Sud e delle Isole (52) sia del valore attribuito agli italiani in genere (54).

In Sardegna, inoltre, il gender gap regionale in termini di competenza finanziaria è il doppio di quello nazionale: le donne sarde sono più indietro di 10 punti rispetto agli uomini, quanto a preparazione sui temi economici (49 vs. 59). Uno squilibrio che, a livello italiano, è misurato in media in 5 punti (54 vs. 59).

