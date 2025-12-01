Educazione finanziaria, la Sardegna arranca: il livello di alfabetizzazione regionale non raggiunge la sufficienzaSecondo l’edizione 2025 di Edufin Index nell’Isola anche il gender gap più alto d’Italia, con gli uomini che staccano le donne di 10 punti quanto a competenze economiche, finanziarie e assicurative
Sardegna in difficoltà sul terreno dell’educazione finanziaria. Il livello di alfabetizzazione regionale non va oltre il valore di 53, lontano dalla sufficienza (60) e più basso sia della media nazionale (56) sia del punteggio di Sud e Isole (54). In Sardegna, inoltre, si registra il gender gap più alto d’Italia, con gli uomini che staccano le donne di 10 punti, quanto a competenze economiche, finanziarie e assicurative.
Lo dice l’edizione 2025 di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management. Un’indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di finanza e assicurazioni.
I risultati regionali sono stati presentati giovedì 27 novembre, a Cagliari, nel “Tour dell’Educazione Finanziaria” lanciato da Alleanza Assicurazioni, che quest’anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio (ABI).
Il Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. “Creare cultura” finanziaria è tra gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali.
I DATI – Dall’Edufin Index 2025 emerge che la Sardegna è tra le regioni più lontane dalla sufficienza (53 vs 60), un punto in meno rispetto al valore attribuito a Sud e Isole (54). La regione si posiziona però meglio sulla pratica: il Behavioural Index, o “indice del fare”, relativo ai comportamenti nella gestione delle finanze, è pari a 56, identico al punteggio riconosciuto alla macroarea meridionale e insulare e di 2 punti inferiore alla media italiana (58). Invece l’Awareness Index, “indice del sapere”, si ferma a 51, più basso sia degli abitanti del Sud e delle Isole (52) sia del valore attribuito agli italiani in genere (54).
In Sardegna, inoltre, il gender gap regionale in termini di competenza finanziaria è il doppio di quello nazionale: le donne sarde sono più indietro di 10 punti rispetto agli uomini, quanto a preparazione sui temi economici (49 vs. 59). Uno squilibrio che, a livello italiano, è misurato in media in 5 punti (54 vs. 59).
(Unioneonline)