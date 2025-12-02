Anche quest’anno la Sardegna in vetrina all’Artigiano in Fiera, la grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese, che si tiene a Milano-Rho Fiera e che ogni anno registra oltre un milione e mezzo di visitatori e ospita le tradizioni culturali di più di cento Paesi di tutti i continenti.

Per la trentesima volta consecutiva - unica regione italiana sempre presente - l’Isola partecipa con l'obiettivo di «promuovere e valorizzare la tradizione manifatturiera, il talento dei propri artigiani e la qualità delle proprie produzioni agroalimentari».

L'appuntamento è al padiglione 2, nello stand di circa duemila metri quadri, dove la Regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro, ospita e accompagna 36 micro e piccole imprese artigiane, specializzate ciascuna in una categoria merceologica: dal ricamo dei tessuti alla produzione di gioielli in oro e corallo, dalle ceramiche ai coltelli, dall'abbigliamento ai complementi d'arredo, fino ai prodotti della lavorazione di cuoio, pietra, legno e sughero, e alla cosmesi naturale.

«Artigiano in Fiera è un'opportunità immancabile per promuovere le eccellenze artigianali e dare impulso alle micro e piccole aziende di un comparto fondamentale per la Sardegna - sottolinea l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu - che sosteniamo con leggi di settore, con azioni di co-marketing e che intendiamo valorizzare ulteriormente con interventi strutturali, tra cui la ricostituzione dell'ente ISOLA - il cui Disegno di Legge è stato approvato dalla Giunta ed è ora all'attenzione del Consiglio regionale -, il rilancio del relativo marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell'artigianato sardo».

Secondo l'assessore, la partecipazione ad Artigiano in Fiera rappresenta anche «uno straordinario veicolo promozionale del prodotto Sardegna nei suoi aspetti più autentici e genuini, perché abbina alle potenzialità di promozione e commercializzazione la forza del racconto delle arti manifatturiere e della creatività, pura espressione delle tradizioni identitarie delle nostre comunità».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata