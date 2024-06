È stato costituito oggi a Bonorva, in provincia di Sassari, il Distretto Rurale del Mejlogu, traguardo importante e fondante per dare ulteriore spinta ai comparti e al territorio.

Presente l’assessore regionale dell’agricoltura della Sardegna Gian Franco Satta, che ha rimarcato l’importanza del Distretto, poiché «come sappiamo si parla di sistemi produttivi locali caratterizzati da un’identità omogenea, derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerente con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali».

Un patrimonio che è da tutelare e da preservare – ha ancora aggiunto l’esponente della giunta Todde - attraverso gli strumenti e le strutture preposte: «Ci troviamo all’interno di un territorio, il Mejlogu, estremamente ricco dal punto di vista naturalistico, e ancora di produzioni agro-alimentari di eccellenza, di storia, di cultura, di arte e di architettura. Un elenco esteso di attrattori veramente pregevoli, disposti quasi come in un mosaico in cui realmente ciascun comune ha qualcosa da offrire e condividere all’esterno».

(Unioneonline)

