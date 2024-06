Al via le domande, il 26 giugno per gli under 35 e il 27 giugno per gli over 35, per gli aiuti finalizzati al sostegno dell’occupazione nella filiera turistica della Sardegna per l’annualità 2024.

Per il Comune di Porto Torres rappresenta «una occasione per il sostegno all’occupazione». Così l’assessore al Commercio, Salvatore Frulio.

«La misura può costituire una boccata d’ossigeno per le tante imprese che operano nel territorio e che hanno intenzione di assumere personale, non solo durante la bella stagione ma anche nei mesi successivi», ha aggiunto Frullo. «Invitiamo quindi le aziende che operano nei numerosi settori previsti dal bando a prenderne visione e a cogliere questa opportunità che può fornire un impulso all’economia locale e aiutare giovani e disoccupati nella ricerca di un’occupazione. Ogni azione che può sostenere le nostre aziende e incrementare l’offerta turistica a Porto Torres è per noi un’ottima notizia».

La misura sostiene, per l’annualità 2024, l'occupazione nella filiera turistica intesa come l’insieme delle unità locali site nel territorio regionale che offrono beni o servizi o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici.

