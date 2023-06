Il Vermentino di Gallura diventa ambasciatore. Durante lo scorso fine settimana, la delegazione camerale guidata dal Presidente di Promocamera Francesco Carboni, accompagnato dalla Presidente del Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg Daniele Pinna, ha partecipato alla manifestazione “Benvenuto Vermentino”, organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra, in Provincia di La Spezia.

Occasione nella quale l’amministrazione ligure ha ritenuto doveroso assegnare alla Camera di Commercio di Sassari e Promocamera e al Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore del Vermentino 2023”, in qualità di protagonisti e sostenitori della manifestazione fin dalla prima edizione, qualificati organizzatori dell’evento omonimo a Olbia e ideatori del Premio nazionale eno-letterario Vermentino.

“Benvenuto Vermentino” di Olbia rappresenta, infatti, un prezioso strumento di marketing territoriale e rigenerazione urbana che ha la capacità di stimolare un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, partendo dalla valorizzazione e promozione di uno dei suoi prodotti di eccellenza riconosciuto a livello internazionale: il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura Docg” e “di Sardegna”, rappresenta un’eccellenza tra le produzioni locali e un solido fattore di crescita economica e sviluppo turistico del territorio del Nord Sardegna nel suo complesso, e della Gallura in modo particolare.

Molto orgogliosi Carboni e la Pinna che, nel ricevere il premio dal sindaco di Castelnuovo, hanno sottolineato di voler continuare nel percorso di valorizzazione del Vermentino, coinvolgendo in maniera sempre più intensa tutti gli operatori economici del territorio per innescare virtuosi processi di crescita economica, digitalizzazione e internazionalizzazione, del sistema imprenditoriale nel suo complesso.

Il prossimo appuntamento è fissato, dunque, a Olbia, dal 2 all’8 ottobre, per la nona edizione di “Benvenuto Vermentino”, che anche per quest’anno ha in serbo diverse novità, iniziative ed eventi culturali, tra i quali spicca la settima edizione del premio eno-letterario Vermentino.

