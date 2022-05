Gli operatori del settore turistico sono alla disperata ricerca di personale e per convincere gli stagionali usano i temi di paghe adeguate e orari giusti. Ma non sempre riescono nel loro intento e a volte devono rinunciare. È il caso di Alberto Bertolotti, imprenditore e presidente di Confcommercio sud Sardegna, che per questa stagione lascerà chiuso il suo bistrot dedicandosi solo allo stabilimento davanti all’isolotto di Su Giudeu, a Chia: il ristorante purtroppo non è dotato del numero minimo di dipendenti per funzionare.

Per Luca Serra, invece, titolare dello stabilimento Beach Club, il segreto è quello di offrire alloggi e salario dignitosi, un modo per far tornare ogni estate i suoi collaboratori.

Creare un ambiente sereno sembra la chiave di volta per molti imprenditori che condannano i loro colleghi che propongono 900 euro al mese e 12 ore di lavoro.

