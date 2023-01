Per i 7,3 milioni di clienti ancora nel mercato tutelato il consumo di gas di dicembre costa il 23,2% in più.

Lo ha deciso l'Arera, l'autorità per l'energia, che ha aggiornato il costo delle bollette. L'aumento delle tariffe era inevitabile, considerando che il prezzo industriale medio del gas in Italia è stato di 116,171 euro per megawattora a dicembre contro i 91 di novembre.

Il balzo registrato nell'ultimo mese dell'anno è stato del 27,6%, mentre l'Arera è riuscita a "contenere” il rincaro a +23,2%. Una stangata che si aggiunge al +13,7% di novembre.

La stessa Authority ha calcolato che malgrado qualche risparmio a inizio autunno, in termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo nel periodo gennaio-dicembre 2022 è di circa 1.866 euro, +64,8% rispetto al 2021.

Mentre arriva questo +23,2% da pagare per molte famiglie e piccolissime attività imprenditoriali, il prezzo industriale del gas ad Amsterdam continua a crollare. Poco dopo le 18 il contratto Ttf con scadenza febbraio ha perso l'8% quotando 70,8 euro per megawattora. Di gas ce n'è, gli stoccaggi – come ha fatto sapere oggi Snam – sono ancora pieni in Italia all'82% e in Europa all'83%.

A fine inverno le scorte non saranno azzerate, per cui l'attività di riempimento in vista del prossimo inverno 2023-2024 non sarà proibitiva o ultra-costosa come è invece accaduto la scorsa estate, con gli Stati che per accaparrarsi gas sono arrivati a far salire il Ttf a 349 euro/Mwh a fine agosto.

Il prezzo ad Amsterdam crolla inoltre per il clima mite che spinge a usare maggiormente le rinnovabili in Europa per la produzione di energia elettrica, senza contare che il piano riduzione consumi varato dalla Ue, e messo in pratica soprattutto dalle aziende come legittima difesa nei confronti delle bollette stellari, ha visto precipitare del 20% i consumi di metano da agosto a novembre rispetto alla media 2016-2021.

I prezzi sono in caduta ad Amsterdam ma anche alla borsa italiana. La minuscola media di gennaio, che rispecchia anche l'andamento dell'ultima settimana di dicembre 2022, evidenzia un prezzo di 72,3 euro/MWh. Se dovesse mantenersi questa quotazione fino a fine mese, allora la bolletta del gas a gennaio dovrebbe scendere del 35%.

Bisogna attendere almeno fino al 20-25 gennaio per capire l'ammontare preciso del calo, ma di certo, a meno di eventi imprevisti e sconvolgenti, la bolletta sarà meno cara.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata