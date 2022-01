Il 25 gennaio prossimo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando attraverso il quale il Comune di Cagliari selezionerà 58 figure professionali da impiegare in attività connesse al Pon Metro 2014-2020 e finanziate con le risorse del React-Eu per la riqualificazione del territorio e la gestione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le figure richieste ci sono sei istruttori direttivi tecnici ingegneri. E gli architetti? Se lo è domandato il presidente dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna Michele Casciu.

"Rincresce che ancora una volta un'amministrazione pubblica, per una svista o per un errore tecnico, mostri scarsa considerazione della nostra categoria professionale”, ha fatto sapere.

I due titoli accademici sono considerati equipollenti da un decreto ministeriale del luglio 2009, ma secondo Casciu “si tratta di rispetto per la nostra professionalità, per la nostra formazione, per il lavoro che svolgiamo quotidianamente che, soprattutto in considerazione delle tematiche del bando, non può non vederci menzionati e resi protagonisti”.

Con una lettera inviata al sindaco Paolo Truzzu l’Ordine ha chiesto che il bando venga corretto prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale: “Ci siamo rivolti al primo cittadino che, confidiamo, in pieno spirito collaborativo, accoglierà la nostra richiesta”.

